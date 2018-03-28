سفير روسي يحذر من "حرب باردة" إذا استمرت الحملة ضد موسكو

الشارقة 24:



صرح سفير روسيا لدى أستراليا، الأربعاء، أن العالم سيدخل "حالة حرب باردة"، إذا واصل الغرب تحيزه ضد موسكو رداً على الهجوم بغاز الأعصاب على جاسوس روسي سابق في بريطانيا.



وقال السفير جريجوري لوجفينوف للصحافيين في كانبيرا "يجب أن يفهم الغرب أن الحملة المناهضة لروسيا لا مستقبل لها، إذا استمرت، فسوف ندخل في حالة حرب باردة".



وتنفي روسيا أي ضلوع في الهجوم بغاز لأعصاب في الرابع من مارس على الجاسوس السابق سيرجي سكريبال وابنته في إنجلترا.



وطردت الولايات المتحدة وحكومات في أنحاء أوروبا دبلوماسيين روس بشكل جماعي رداً على الهجوم.



ورفض لوجفينوف المزاعم بأن موسكو مسؤولة عن الهجوم، وقال إن بلاده لم تحدد حتى الآن ردها على الإجراء الدبلوماسي من جانب حلفاء بريطانيا.