ترامب يبحث مع ميركل وماكرون سبل مواجهة الصين

الشارقة 24 – د ب أ:

بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الخطوات المشتركة للتصدي للممارسات التجارية الصينية، التي تعتبر "غير قانونية"، ولمكافحة سرقة الملكية الفكرية.

وجاء في بيان للبيت الأبيض: "بحث الرئيس ترامب والمستشارة إمكانية توحيد قواهما للتصدي للممارسات الاقتصادية غير القانونية للصين، ولسرقة الملكية الفكرية".

ويأتي هذا الإعلان في وقت يجري الاتحاد الأوروبي، مباحثات مع الولايات المتحدة للحصول على إعفاء دائم من الرسوم الأميركية، على واردات الصلب 25%، والألمنيوم 10%.

وكان وزير الاقتصاد الألماني بيتر التايمر، قد زار واشنطن الأسبوع الماضي، للدفاع عن موقف الاتحاد الأوروبي، الذي حصل على إعفاء مؤقت حتى الأول من مايو المقبل.

وفي مباحثات هاتفية منفصلة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحث ترامب أيضاً الثلاثاء، المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المراحل المقبلة في مواجهة الممارسات غير الشرعية للصين، بحسب بيان آخر للبيت الأبيض.

وشددت إدارة ترامب في الأسابيع الأخيرة بوضوح سياستها التجارية مع بروكسل وبكين، من خلال فرض رسوم على ورادات الصلب والألمنيوم، مع تهديد الصين بشكل خاص بفرض رسوم إضافية، تبلغ قيمتها السنوية 60 مليار دولار من الواردات.

وتسعى إدارة ترامب من ذلك، إلى مواجهة العجز التجاري الأميركي مع باقي العالم، معتبرة أن السلع المستوردة كثيراً ما تكون مدعومة بشكل غير قانوني.

وفي حالة الصين، طالب ترامب العملاق الآسيوي بتقليص فائضه التجاري مع واشنطن، بمئة مليار دولار.