"الناتو" يخفض التمثيل الدبلوماسي الروسي لديه

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، يوم الثلاثاء، أن الحلف سيخفض تمثيل روسيا لديه، بنسبة الثلث، رداً على تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا.

وتأتي هذه الخطوة، وسط صراع دبلوماسي متصاعد بين موسكو وحلفاء بريطانيا، بشأن مزاعم بأن الدولة الروسية استهدفت سكريبال وابنته بسلاح كيماوي، في مدينة سالزبري الإنجليزية جنوبي بريطانيا، في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال ستولتنبرج في بروكسل، إن الحلف سيسحب اعتماد سبعة دبلوماسيين روس، وسيوقف اعتماد ثلاثة آخرين، مضيفاً أن هذا سيقلل الحجم الإجمالي للبعثة الروسية، إلى 20 شخصاً.

وكان التمثيل الدبلوماسي لموسكو لدى حلف الناتو، قد اقتصر بالفعل على 30 موظفاً، رداً على التدخل الروسي الملحوظ في أوكرانيا.

وأضاف ستولتنبرج عن قرار الحلف الصادر، يوم الثلاثاء: "هذه رسالة واضحة وقوية للغاية بأن هناك تكاليف وعواقب، بسبب السلوك الذي اقترفته موسكو، واتهمها بالسلوك المتهور، والافتقار إلى الرد البناء، على قضية سكريبال".

وفي الوقت نفسه، قال ستولتنبرج إن الحلف يواصل سعيه لإقامة علاقة بناءة بشكل أكثر مع روسيا، وإنه يعتزم عقد مزيد من الاجتماعات على مستوى السفراء.

وفي وقت سابق، حملت موسكو الولايات المتحدة مسؤولية الطرد الجماعي للدبلوماسيين الروس في أكثر من عشرين دولة.

وقامت بريطانيا وحلفاؤها في أوروبا وعبر المحيط الأطلسي، بطرد أكثر من 140 دبلوماسياً مع إعلان واشنطن وحدها الإثنين، أنها ستطرد 60 دبلوماسياً تضامناً مع لندن.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف القول: "نحن نعلم بالتأكيد أن هذا نتيجة ضغط قوي وابتزاز قوي، وهذا من أبرز أدوات واشنطن في المسرح الدولي".