تقارير تتحدث عن زيارة زعيم كوريا الشمالية للصين

الشارقة 24 – رويترز:



صرح مسؤول بالرئاسة في كوريا الجنوبية الثلاثاء، بأن الأحداث تتسارع في شبه الجزيرة الكورية، مع ترقب اجتماعات قمة مزمعة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، وذلك وسط تقارير عن أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون زار الصين.



وغادر قطار يعتقد أن على متنه وفداً كوريا شمالياً رفيع المستوى العاصمة الصينية الثلاثاء، وذلك في أعقاب تقارير تحدثت عن زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون للصين.



وأعلنت مصادر دبلوماسية في بكين، أن مسؤولاً رفيع المستوى من الدولة المنعزلة في المدينة، لكن لم تحدد هويته، ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ثلاثة مصادر قولها، إن كيم في الصين فيما يعتقد أنها أول زيارة خارجية له منذ توليه السلطة في 2011.



وتأتي الزيارة التي لم تتأكد بعد قبيل قمة محتملة مع الرئيس دونالد ترامب، وقالت الخارجية الصينية إن لا علم لها بالأمر عندما سئلت عن تقرير بلومبرج.



وشوهد موكب يغادر قصر دياويوتاي للضيافة في بكين، الذي عادة ما يقيم فيه كبار الزعماء الأجانب، واتجه الموكب شمالاً صباح الثلاثاء لكن لم تتضح وجهته.



وذكر مصدر على علاقة بالقيادة الصينية، أن من المحتمل أن تكون كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، موجودة في العاصمة الصينية.



ومن المقرر أن يعقد كيم اجتماعات منفصلة مع كوريا الجنوبية في أواخر أبريل، ومع الولايات المتحدة في مايو، ويشمل ذلك اجتماعاً محتملاً مع ترامب.



وعن الزيارة، أكدت الخارجية الكورية الجنوبية أنها لا تستطيع تأكيد ذلك حتى الآن، لكنها تراقب الموقف وتحركات هذا المسؤول عن كثب.



كما صرحت اليابان بأنها تجمع المعلومات المتعلقة بهذا الأمر، وتركت طوكيو الباب مفتوحاً أمام عقد قمة محتملة قد تجمع بين رئيس الوزراء شينزو آبي وكيم، لبحث قضية خطف مواطنين يابانيين، على يد عملاء لبيونجيانج قبل عشرات السنين.