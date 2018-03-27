تفاؤل حذر لبرنامج الأغذية العالمي حول "مجاعة نيجيريا"

الشارقة 24 – رويترز:



تواجه ولايات شمال شرق نيجيريا، تحديات أمنية كبيرة، لكن برنامج الأغذية العالمي، أكد أن بيانات جديدة تظهر أن الأوضاع تحسنت بالنسبة للأسر المعرضة لخطر شديد، بسبب حصولها على مساعدات إنسانية مستمرة.



وعلى الرغم من التحديات الأمنية التي تواجهها ولايات شمال شرق نيجيريا، يؤكد برنامج الأغذية العالمي، أن بيانات جديدة تظهر تحسن الأوضاع بالنسبة للأسر الأكثر عرضة للخطر.



وأوضح البرنامج، أن هذا التحسن يرجع إلى تلقي هذه الأسر، مساعدات إنسانية مستمرة.



وأكد برنامج الأغذية العالمي، أنه بمساعدة الحكومة تمكن من تجنب مجاعة في ثلاث ولايات، متأثرة بالصراع في شمال شرق نيجيريا، من خلال مساعدة الأسر النازحة.



وتقدر الأمم المتحدة أن هناك نحو مليون شخص، في مناطق يصعب الوصول إليها في الشمال الشرقي، حيث شنت جماعة "بوكو حرام" المتطرفة عمليات مسلحة في الأعوام التسعة الماضية.



وقتل عشرات الآلاف ونزح أكثر من مليونين، يعتمد الكثير منهم على المساعدات الدولية، اعتماداً كاملاً بسبب الهجمات.