بعد طرد 60 دبلوماسياً روسياً

البيت الأبيض: هجوم روسيا "الوقح" يمنع التعاون

  • الثلاثاء 27, مارس 2018 في 12:10 ص
  • المتحدث باسم البيت الأبيض راج شاه
    المتحدث باسم البيت الأبيض راج شاه
أكد البيت الأبيض، الإثنين، أن الولايات المتحدة ترغب في إقامة علاقة تعاون مع روسيا لكن أفعالاً مثل هجوم موسكو "الوقح" على جاسوس روسي سابق في بريطانيا تحول دون ذلك.
الشارقة 24 – رويترز:
 
قال البيت الأبيض، الإثنين، إن الولايات المتحدة ترغب في إقامة علاقة تعاون مع روسيا لكن أفعالاً مثل هجوم موسكو "الوقح" على جاسوس روسي سابق في بريطانيا تحول دون ذلك.
 
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض راج شاه في مؤتمر صحافي بعد أن أمرت إدارة ترامب بطرد 60 دبلوماسياً روسياً "علاقتنا مع روسيا هي بكل صراحة مسؤولية الحكومة الروسية وفلاديمير بوتين وآخرين في القيادة الكبيرة في روسيا".
 
وأضاف "نريد إقامة علاقة تعاون... الرئيس يرغب في العمل مع الروس لكن تصرفاتهم لا تتيح أحياناً حدوث ذلك".
 
وتابع "عملية التسميم في المملكة المتحدة التي أدت إلى إعلان اليوم كانت عملاً وقحاً للغاية... كان تصرفاً طائشاً".