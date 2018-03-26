في بريطانيا

14 دولة أوروبية تطرد دبلوماسيين روس رداً على "هجوم غاز الأعصاب"

  • الإثنين 26, مارس 2018 في 6:14 م
  • دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي
    دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي
طردت 14 دولة في الاتحاد الأوروبي، الإثنين دبلوماسيين روس، وذلك بعد أن أيد التكتل الأسبوع الماضي، موقف بريطانيا في إلقاء اللوم على موسكو في تسميم جاسوس روسي سابق.
الشارقة 24 – رويترز:

قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، إن 14 دولة في الاتحاد الأوروبي، قررت الإثنين طرد دبلوماسيين روس، وذلك بعد أن أيد التكتل الأسبوع الماضي، موقف بريطانيا في إلقاء اللوم على موسكو في تسميم جاسوس روسي سابق.

وصرح توسك في مؤتمر صحفي في مدينة فارنا البلغارية، المطلة على البحر الأسود، "قررت 14 دولة عضواً بالفعل اليوم طرد دبلوماسيين روس".

وتابع: "اتخاذ إجراءات أخرى ومن بينها المزيد من العقوبات... أمر غير مستبعد في الأيام والأسابيع المقبلة".