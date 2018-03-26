14 دولة أوروبية تطرد دبلوماسيين روس رداً على "هجوم غاز الأعصاب"

دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي

الشارقة 24 – رويترز:



قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، إن 14 دولة في الاتحاد الأوروبي، قررت الإثنين طرد دبلوماسيين روس، وذلك بعد أن أيد التكتل الأسبوع الماضي، موقف بريطانيا في إلقاء اللوم على موسكو في تسميم جاسوس روسي سابق.



وصرح توسك في مؤتمر صحفي في مدينة فارنا البلغارية، المطلة على البحر الأسود، "قررت 14 دولة عضواً بالفعل اليوم طرد دبلوماسيين روس".



وتابع: "اتخاذ إجراءات أخرى ومن بينها المزيد من العقوبات... أمر غير مستبعد في الأيام والأسابيع المقبلة".