منهم 12 ضابط مخابرات

ترامب يطرد 60 دبلوماسياً روسياً ويغلق قنصلية موسكو بسياتل

  • الإثنين 26, مارس 2018 في 5:38 م
أمر الرئيس دونالد ترامب بطرد 60 دبلوماسياً روسياً من أميركا منهم 12 ضابط مخابرات من بعثة الأمم المتحدة في نيويورك، وإغلاق القنصلية الروسية في سياتل، بسبب قضية استخدام غاز الأعصاب في بريطانيا.
الشارقة 24 – رويترز:

قال مسؤولون كبار من الإدارة الأميركية، إن الرئيس دونالد ترامب أمر بطرد 60 روسياً من أميركا، وإغلاق القنصلية الروسية في سياتل، بسبب قضية استخدام غاز الأعصاب في بريطانيا، في وقت سابق هذا الشهر.

وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم للصحفيين، إن أمر الطرد يشمل 12 ضابط مخابرات روسياً من بعثة الأمم المتحدة في نيويورك، ويعكس مخاوف من أن أنشطة روسيا المخابراتية تزداد عدوانية.