عشرات الأطفال في عداد المفقودين جراء حريق بمركز تجاري في روسيا

الشارقة 24 – رويترز:



لقي 37 شخصاً حتفهم، بينهم 9 أطفال، بعد أن شب حريق، الأحد، في مركز تجاري بمدينة كيميروفو في سيبيريا بروسيا.



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "تاس" أن أكثر من 40 شخصاً أصيبوا بجروح وما زال 60 آخرون، بينهم 41 طفلاً، في عداد المفقودين.



وذكرت "تاس" نقلاً عن المتحدث باسم جهاز خدمات الطوارئ أن السلطات الروسية فتحت تحقيقاً جنائياً في الحريق، الذي بدأ في الطابق الرابع من مبنى زيمنيايا فيشنيا أو "وينتر شيري" في وسط كيميروفو قبل أن يلتهم منطقة تبلغ 1500 متر مربع.



وقال فلاديمير شيرنوف، النائب الأول لمحافظ المنطقة، إنه تم العثور على 30 جثة في دار عرض سينمائي داخل المركز التجاري.



وذكرت تاس أنه تم إنقاذ 20 شخصاً من المبنى المحترق في حين تم إجلاء 100 آخرين.



وأفادت تقارير بأن العديد من الأشخاص قفزوا من نوافذ المبنى.



ولم يعرف على الفور سبب اندلاع الحريق.