مقتل أربعة في حريق بمركز تجاري في روسيا

الشارقة 24 – د ب أ:

أفادت لجنة التحقيقات الروسية، بمقتل أربعة أشخاص هم ثلاثة أطفال وامرأة حتفهم اليوم الأحد، إثر حريق ضخم شب بمركز تجاري ترفيهي في مدينة كيميروفو الروسية بجنوب سيبيريا.

وقالت متحدثة باسم اللجنة لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، إن نحو 20 شخصاً تضرروا جراء الحريق، مضيفة أنه تم العثور على جثث أربعة ضحايا هم ثلاثة أطفال لم تحدد أعمارهم وامرأة في مكان الحادث.

وأضافت اللجنة أن جثث الضحايا كانت ملقاة في غرفة الأطفال التابعة للمركز التجاري الترفيهي.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن أجهزة الطوارئ قولها، إنه تم إنقاذ 20 شخصاً من الحريق، إضافة إلى إجلاء نحو 250 شخصاً من المبنى.