مسيرات حاشدة بأنحاء أميركا للمطالبة بفرض قيود على الأسلحة

مشاركون في "مسيرة من أجل حياتنا" المطالبة بتشديد قوانين حيازة السلاح في الولايات المتحدة

الشارقة 24 – روتيرز:



استجاب مئات آلاف الشبان الأميركيين وأنصارهم لنداء الناجين من مذبحة بمدرسة ثانوية في فلوريدا، وقاموا بمسيرات في مختلف أرجاء الولايات المتحدة، السبت، للمطالبة بتشديد قوانين حيازة السلاح.



وفي واحدة من أكبر مظاهرات الشباب في الولايات المتحدة منذ عشرات السنين، دعا المحتجون في مختلف المدن المشرعين والرئيس دونالد ترامب إلى التصدي لهذه القضية، وانتشر نشطاء تسجيل الناخبين وسط الحشود وسجلوا آلاف الناخبين الجدد في البلاد.



وفي أكبر "مسيرة من أجل حياتنا" تجمع محتجون في بنسلفانيا أفينيو بواشنطن، واستمعوا إلى كلمات لناجين من حادث إطلاق النار الذي وقع يوم 14 فبراير في مدرسة مرجوري ستونمان دوجلاس الثانوية في باركلاند بفلوريدا.



وبكى البعض عندما قرأت إيما جونزاليس، وهي واحدة من الناجيات، أسماء الضحايا وعددهم 17، وانهمرت الدموع على خديها وهي تلقي كلمتها التي استمرت 6 دقائق و20 ثانية، وهي نفس المدة التي استغرقها المسلح في قتل الضحايا.