ارتفاع ضحايا هجوم جنوب فرنسا الإرهابي إلى 4 قتلى

الشارقة 24 – كونا:

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، يوم السبت، وفاة الضابط في الدرك أرنو بلترام الذي بادل نفسه برهينة، خلال عملية احتجاز رهائن في متجر جنوب فرنسا.

وارتفع عدد ضحايا الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد وفاة الضابط الفرنسي إلى أربعة أشخاص، إضافة إلى المسلح الذي قتلته قوات الأمن.

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان بالضابط، قائلاً إنه "بطل يستحق أن يحظى باحترام الأمة وحبها، إذ برهن عن بسالة وتفان لا مثيل لهما".

وأوقع الهجوم المسلح أربعة قتلى و16 جريحاً، بينهم اثنان على الأقل في حالة حرجة، بينما تمكنت قوات الأمن الفرنسية من تصفية منفذ الهجوم.