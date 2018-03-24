"مليارات الجيش" تقنع ترامب بالتوقيع على مشروع قانون الموازنة

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، أنه قام بالتوقيع على مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.3 تريليون دولار، وذلك على الرغم من تهديده السابق بالاعتراض عليه .

وصرح ترامب بأنه قرر التوقيع على مشروع القانون، لأنه يشمل مئات المليارات من الدولارات الموجهة للجيش، والمخصصة "بشكل ملح" للسفن والطائرات والمروحيات والدبابات والغواصات.

وذكر أنه درس بعناية شديدة استخدام حق الرفض "الفيتو"، لكنه قرر العدول عن ذلك نظراً "للمكاسب الهائلة التي تمكنا من تحقيقها من أجل الجيش".

وأوضح أن تجاهل الاتفاق لما يسمى بالحالمين، وتقديم دفعة أولى فقط على تمويل إنشاء جدار حدودي، كان من بين الأمور في المشروع التى لم تعجبه.

وألقى الرئيس الأميركي بالمسؤولية على الديمقراطيين المعارضين، لرفضهم تضمين اتفاق بشأن الحالمين في مشروع قانون الإنفاق.

وأضاف ترامب متحدثاً في البيت الأبيض: "لم يكن لدينا خيار سوى تمويل الجيش، لأنه يجب أن يكون لدينا أقوى جيش في العالم، عندما تنظر إلى كل تلك الصفحات، تجد أن الكثير منها مكرس للجيش".