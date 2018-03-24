التحالف الأمني الدولي يدين الحادث الإرهابي في فرنسا

الشارقة 24 – وام:





عبر التحالف الأمني الدولي، عن إدانته الحادثة الإرهابية التي تمثلت في احتجاز رهائن وإطلاق النار يوم الجمعة في جنوب فرنسا، والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأبرياء.

وأكد التحالف في بيان، استنكاره لهذه الأعمال الإجرامية الذي ترفضها القوانين والأديان والقيم والأعراف الإنسانية، داعياً لتعزيز جهود الدول العالمية وتكاتف الجهود والمساعي لمحاصرة الإرهاب وتجفيف منابعه وتعزيز التعاون الدولي لمواجهته، بعد أن بات خطراً يهدد العالم أجمع، متقدماً بخالص العزاء والمواساة إلى حكومة جمهورية فرنسا وشعبها وأهالي وأسر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

يشار إلى أن التحالف الأمني الدولي الذي أعُلن في العاصمة أبوظبي، يعد بمثابة مجموعة عمل دولية لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات، يضم كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسنغال ومملكة البحرين والمملكة المغربية، وانضمت له مؤخراً جمهورية سنغافورة.

ويهدف التحالف إلى العمل المشترك لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات بمختلف أشكالها وتطوير سبل الوقاية منها، واستدامة الأمن والاستقرار لتلك الدول، وبما يعزز فرص التعاون في المجالات الشرطية والأمنية والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات والمعلومات، بغية الإسهام في السلام العالمي وأمن شعوب العالم كافة.