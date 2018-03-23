أربعة قتلى من بينهم المنفذ في ثلاث هجمات بجنوب فرنسا

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وأصيب أربعة آخرون بجروح الجمعة، في ثلاث هجمات نفذها مسلح، ينتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي قبل أن ترديه قوات الأمن في جنوب فرنسا.

وقالت مصادر قريبة من التحقيق، إن المشتبه به قام في البدء بسرقة سيارة بالقرب من مدينة كركاسون، وقتل راكباً وأصاب السائق بجروح، ثم أصاب شرطياً بالرصاص قبل أن يتوجه إلى سوبرماركت في تريب على بعد نحو عشرة كيلومترات حيث قتل شخصين آخرين.

وتابعت المصادر أن قوات الأمن أردت محتجز الرهائن خلال اقتحامها السوبرماركت حيث كان أحد الجنود لا يزال محتجزاً، مضيفة أن الجندي وعسكري آخر أصيبا بالرصاص.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة من بروكسل، أن "كل العناصر تحمل على الاعتقاد بان الأمر يتعلق بهجوم إرهابي"، وأنه سيكون في باريس في الساعات المقبلة.

وتابع ماكرون "سأكون في باريس في غضون ساعات لمتابعة وتنسيق مجمل الإجراءات التي يجب اتخاذها"، مؤكداً دعمه لكل الذين واجهوا هذا الوضع.

وأعرب رئيس المفوضية الأوروبي جان كلود يونكر، عن وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب الفرنسي ودعمه التام له.

وقال مصدر قريب من التحقيق، إن السلطات تشتبه بأن المنفذ مغربي في الثلاثين كان تحت مراقبة السلطات بسبب انتقاله إلى التطرف.

وأعلن رئيس الحكومة إدوار فيليب، أن "الوضع خطير" وأن المسألة أحيلت أمام القضاء المختص بمكافحة الإرهاب، مضيفاً أن كل العناصر "تحمل على الاعتقاد" بأن الهجوم "عمل إرهابي".