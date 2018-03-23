قتيلان و3 جرحى باحتجاز رهائن وإطلاق نار في فرنسا

الشارقة 24 – وكالات:

أعلنت مصادر أمنية فرنسية، يوم الجمعة، مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، في عملية إطلاق نار واحتجاز رهائن داخل أحد المتاجر، قرب مدينة تولوز جنوبي فرنسا.

وأكدت المصادر، أن عدداً كبيراً من الأشخاص، الذين كانوا متواجدين في المتجر، تمكنوا من الفرار.

ووصف رئيس الوزراء الفرنسي أدوار فيليب الوضع بـ " الخطير"، موضحاً أن المسألة أحيلت أمام القضاء المختص بمكافحة الإرهاب .

وقال فيليب للصحافيين، إن واقعة احتجاز الرهائن، "عمل إرهابي" فيما يبدو.

وقالت نيابة كركاسون: إن عملية احتجاز الرهائن بدأت قرابة الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي، داخل متجر في مدينة تريب بالقرب من كركاسون في دائرة أود .

وشن مجهولون، يوم الجمعة، هجومين منفصلين على متجر، وعلى رجال شرطة جنوبي فرنسا، ما تسبب بإصابة شرطي، واحتجاز عدد من الرهائن.

ونقل تلفزيون "بي. إف. إم"، عن مصدر لم يذكر اسمه، أن محتجز الرهائن، بايع تنظيم "داعش" الإرهابي، وطلب الإفراج عن صلاح عبد السلام المهاجم المشتبه به في هجمات باريس، التي نفذت في نوفمبر 2015.

وناشدت وزارة الداخلية الفرنسية، تجنب التواجد في المنطقة المحيطة بالمتجر في البلدة التي يقطنها نحو 5500 نسمة، وأكدت مقتل شخصين وإصابة ثلاثة، أحدهم حالته خطيرة في الواقعة.