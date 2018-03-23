نصف مليون شخص يحتجون بفرنسا ضد إصلاحات ماكرون

الشارقة 24 – رويترز:

شارك عشرات الآلاف من المسعفين والمعلمين وموظفين آخرين في القطاع العام الخميس، في مسيرات بأنحاء فرنسا ضد إصلاحات ينفذها الرئيس إيمانويل ماكرون، في احتجاجات وإضرابات تسببت في إصابة حركة النقل والسفر باضطراب واسع النطاق، ونشوب مناوشات مع الشرطة في بعض المدن.

وفيما اتسمت أغلب المظاهرات التي بلغ عددها نحو 180 في أنحاء البلاد بالسلمية، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدافع المياه، لتفريق مجموعة ملثمة من المحتجين رشقوها بالحجارة في نانت.

وفي باريس أبلغت الشرطة عن مناوشات مع محتجين شبان، قبل بدء التجمعات في المدينة، مما أسفر عن إلحاق أضرار بواجهات عرض بعض المتاجر في المنطقة.

وتلك أول مرة ينضم فيها موظفون في القطاع العام، بينهم معلمون ومراقبون جويون، لموظفي السكك الحديدية ومتقاعدين في احتجاجات على إصلاحات سعى ماكرون لطرحها منذ توليه السلطة في مايو أيار.

وأكدت وزارة الداخلية أن نحو 323 ألفاً من العاملين بالقطاع العام، شاركوا في الإضراب عن العمل، فيما تقدر الاتحادات العمالية والنقابات العدد بنحو نصف مليون مشارك.

وتسبب الإضراب في إلغاء 60 بالمئة من رحلات القطارات السريعة، و75 بالمئة من رحلات القطارات بين المدن، و30 بالمئة من الرحلات الجوية من مطارات باريس وإليها.

وصرحتوزارة التعليم بأن نحو 13 بالمئة من المعلمين شاركوا في الإضراب، مما أدى لإغلاق الكثير من المدارس الابتدائية، وانخفض توليد الكهرباء بأكثر من 3 جيجاوات بما يكافئ طاقة ثلاثة مفاعلات نووية، مع انضمام عاملين في محطات كهرباء للإضراب، مما عزز من مخاوف حكومية من اتساع نطاق الإضرابات.

وجاءت الاحتجاجات اعتراضاً من موظفي القطاع العام على خطط لخفض عدد العاملين في القطاع بمقدار 120 ألفاً، بحلول عام 2022، بما يشمل تقديم عروض مالية مقابل إلغاء الوظيفة، وعلى طرح مقترح لتحديد الراتب بناء على الأداء في العمل.

كما يخشى عمال وموظفو السكك الحديدية، من خطط حكومية لإلغاء ضمانات للعمل مدى الحياة، والرفع التلقائي السنوي للرواتب، وخطط تقاعد بتسويات مالية مجزية.