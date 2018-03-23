ساركوزي: "38 ألف يورو من ليبيا" حولت حياتي إلى جحيم

الشارقة 24 – رويترز:

نفى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، في مقابلة تلفزيونية الخميس اتهامات بحصوله على تمويل ليبي غير قانوني في حملته الانتخابية عام 2007 وقال إن الاتهامات جعلت حياته "جحيماً".

وبعد استجوابه على مدى يومين كان محتجزاً خلالهما لدى الشرطة أبلغ المحققون ساركوزي 63 عاماً، الذي تولى السلطة من عام 2007 إلى 2012، بأنه مشتبه به رسمياً في اتهامات بالفساد، وهي اتهامات يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات.

وصرح ساركوزي في المقابلة التي استغرقت 25 دقيقة، وأذيعت في وقت ذروة المشاهدة وبدا فيها محبطاً بأنه "لا يوجد أدنى دليل".

وأضاف: "هل تود أن تعرف المبلغ الذي حسبته الشرطة التي استجوبتني وتشتبه في الحصول عليه خلال حملتي عام 2007؟ إنه 38 ألف يورو - وبالنسبة للحملة التي تكلفت 21 مليون يورو فإنه يمثل 0.0018 في المئة".

وذكرت صحيفة لو فيجارو أن ساركوزي أبلغ القضاة بأن الاتهامات حولت حياته إلى "جحيم" وأدت إلى خسارته انتخابات عام 2012.