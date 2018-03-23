استكمال موقع الدرع الصاروخية الأميركية في بولندا 2020

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت وزارة الدفاع البولندية، أن مشاكل فنية ستؤخر إتمام الجزء البولندي من درع الدفاع الأميركي لعامين حتى عام 2020.

وموقع الدفاع الصاروخي القريب من ساحل بولندا الشمالي المطل على بحر البلطيق، جزء من مظلة دفاعية تابعة لحلف شمال الأطلسي، ستمتد لدى اكتمالها من جرينلاند إلى جزر الأزور.

وأشارت وزارة الدفاع البولندية الخميس إلى أن السلطات الأميركية أبلغتها بحدوث تأخر في البناء في موقع ردزيكوفو، وإن ذلك يرجع لشركة المقاولات المكلفة بالبناء.

وأقر اللفتنانت جنرال سامويل جريفز رئيس الوكالة الأميركية للدفاع الصاروخي، بحدوث تأخير وذلك خلال جلسة بمجلس الشيوخ الخميس.