الاتحاد الأوروبي يستدعي سفيره لدى موسكو

الشارقة 24 - د ب أ:





أكد رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا في وقت مبكر الجمعة، أن زعماء الاتحاد الاوروبي قرروا استدعاء سفير التكتل لدى موسكو، لإجراء مشاورات في ضوء هجوم بغاز الأعصاب على الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته.

وأشار رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الخميس، إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا على أن روسيا مسؤولة "على الأرجح" عن الهجوم بغاز الأعصاب، الذي استهدف العميل الروسي السابق.

وكتب توسك في تغريدة عبر تويتر: "المجلس الأوروبي يتفق مع الحكومة البريطانية، على أن روسيا على الأرجح مسؤولة عن هجوم سالزبري وأنه لا يوجد تفسير مقنع آخر لذلك".

وفي السياق نفسه اتفقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية آنجيلا ميركل على الحاجة إلى توجيه رسالة قوية إلى روسيا.

وأشار متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان إلى أنه خلال اجتماع على هامش قمة الاتحاد الاوروبي الخميس في بروكسل، أكد القادة الثلاثة "لا يوجد تفسير معقول بخلاف أن الدولة الروسية مسؤولة".

وأضاف البيان: "وافق القادة على توجيه رسالة أوروبية قوية رداً على تصرفات روسيا".