ترامب يعين "الصقر" بولتون مستشاراً للأمن القومي الأميركي

الشارقة 24 – رويترز:

أحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغييراً جديداً في فريق السياسة الخارجية، وعين جون بولتون مستشاراً للأمن القومي ليحل محل إتش. آر. مكماستر.

ويعد بولتون من الصقور، وهو يؤيد استخدام القوة العسكرية مع كوريا الشمالية، وإيران.

وجاءت الخطوة، التي تم الإعلان عنها في تغريدة على تويتر، الخميس، بعد ما يزيد بقليل على أسبوع من إقالة ريكس تيلرسون من منصب وزير الخارجية، واختيار مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو ليحل محله.

ويعني هذا التغيير أن ترامب يستعين بمستشارين يرجح أنهم متفقون مع رؤاه، مع اقتراب لقاء قمة متوقع بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، ومن المفترض أن يحدث هذا بحلول نهاية مايو.

وكان مكماستر قد تولى منصب مستشار الأمن القومي في وقت مبكر من رئاسة ترامب، وحل محل مايكل فلين الذي لاحقته فضيحة.

وأكد البيت الأبيض أن ترامب ومكماستر "اتفقا فيما بينهما" على تركه المنصب.