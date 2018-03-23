احتفالات في بنغلادش برفع مرتبتها إلى دولة نامية

الشارقة 24 - د ب أ:

انضم عشرات الآلاف، إلى مسيرات حاشدة في مختلف أنحاء بنغلادش، يوم الخميس، وذلك للاحتفال بتأهل هذا البلد الواقع في جنوب آسيا، إلى مصاف الدول النامية، من مجموعة البلدان الأقل نمواً.

وسار المئات في شوارع العاصمة دكا، للانضمام إلى عرض الألوان، وأضواء الليزر المنظم في إستاد بانجاباندو الوطني، كجزء من الاحتفال الرسمي الذي استمر يومين، لهذا الإنجاز.

ووصفت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، هذا الترقي بأنه انتصار للشعب، وقالت: "لم يكن المسار بهذه السهولة، فقد اضطرت الأمة إلى اجتياز العديد من العقبات، للوصول إلى هذه المرحلة".