بوتين يناقش مع "الأمن القومي" تطورات الأزمة مع بريطانيا

الشارقة 24 – كونا:

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، جلسة لمجلس الأمن القومي الروسي لمناقشة تطورات الأزمة مع بريطانيا.

وذكر المركز الصحافي للرئاسة الروسية في بيان، أن المجلس ناقش قضايا العلاقات الروسية البريطانية، على ضوء الإجراءات غير الودية والاستفزازية التي اتخذتها لندن ضد روسيا.

ودبت الخلافات بين البلدين، بعد عثور الشرطة البريطانية في الرابع من الشهر الجاري على العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا، فاقدي الوعي في حديقة عامة بمدينة سولزبيري في بريطانيا، قبل أن يصاب شرطي بريطاني بنفس الأعراض التي تبين أنها ناجمة عن غاز أعصاب "نوفيتشوك".