العثور على طرد مريب قرب مقر "كمبردج أناليتيكا" في لندن

الشارقة 24 – رويترز:

قالت الشرطة البريطانية، إنه تم العثور على طرد مريب قرب مقر شركة كمبردج أناليتيكا في لندن يوم الخميس.

وأضافت "إنه جرى إخلاء المبنى وشوارع قريبة كإجراء احترازي... لم ترد أنباء عن إصابات".

وباتت شركة الاستشارات السياسية التي مقرها لندن في قلب عاصفة هذا الأسبوع، بعدما قال مسرب معلومات إن الشركة دفعت أموالاً لأكاديمي لجمع بيانات 50 مليون مستخدم لفيسبوك، بهدف تكوين لمحات عن توجهات الناخبين الأميركيين قبل انتخابات الرئاسة في 2016.

وفي ذات السياق، نفى سفير روسيا لدى بريطانيا ألكسندر ياكوفينكو، أن تكون لموسكو أي صلة بمؤسسة كمبردج أناليتيكا، وذلك بعد أن ظهر في صوره التقطت له منذ فترة مع ألكسندر نيكس الرئيس التنفيذي لكمبردج أناليتيكا الذي جرى وقفه الآن عن العمل.