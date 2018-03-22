ماي تسعى إلى دعم "الأوروبي" في مواجهة موسكو

الشارقة 24 – وكالات:



قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنها ستبلغ القادة الآخرين في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، بأن روسيا تشكل تهديداً للتكتل بأكمله وليس بريطانيا فحسب في أعقاب هجوم نفذ باستخدام غاز أعصاب في إنجلترا.



وقالت للصحافيين لدى وصولها لقمة للاتحاد الأوروبي "نفذت روسيا هجوماً متهوراً ضد المملكة المتحدة... من الواضح أن التهديد الروسي لا يحترم الحدود، وأن ما حدث في مدينة سالزبري كان في إطار نمط من الاعتداء الروسي على أوروبا وجيرانها".



وستطلع ماي نظراءها خلال قمة في بروكسل، على التقدم في التحقيق في الهجوم بغاز الأعصاب على العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال.



لكن فيما قدمت الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا دعمها، وأيدت موقف لندن التي حملت موسكو المسؤولية في تسميم الجاسوس السابق، هناك دول اخرى في الاتحاد الأوروبي تقيم علاقات وثيقة مع موسكو وخصوصاً اليونان وإيطاليا والنمسا، وتؤيد اعتماد لهجة أقل حزماً في هذه القضية.



وتعتزم ماي أن تذكر قادة الاتحاد الأوروبي، بان التهديد من الشرق سيبقى قائماً حتى بعد مغادرة بريطانيا التكتل السنة المقبلة.