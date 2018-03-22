17 قتيلاً في انحراف حافلة بتايلاند

الشارقة 24 – أ. ف. ب:



قُتل 17 شخصاً على الأقل، وأصيب عشرات آخرون جراء انحراف حافلة عن طريقها في شمال شرق تايلاند واصطدامها بشجرة، وفق ما ذكرت السلطات، اليوم الخميس.



وقع الحادث مساء أمس الأربعاء، في مقاطعة ناخون راتشاسيما، وكانت الحافلة تقلّ أكثر من 50 شخصاً.



وصرح مسؤول في دائرة الطوارئ الطبية المحلية: "أن عدد القتلى الحالي هو 17، وهناك 33 جريحاً"، وأضاف: "أن بين الجرحى 10 أشخاص وضعهم حرج".



وقال رئيس إدارة الوقاية من الكوارث في ناخون راتشاسيما، إن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها بينما كانت تسير في اتجاه منحدر، قبل أن تنحرف عن الطريق وتصطدم بشجرة كبيرة.