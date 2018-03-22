بريطانيا تُشبه كأس العالم في روسيا بأولمبياد هتلر

الشارقة 24 - د ب أ:

اتهم بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستخدام بطولة كأس العالم، التي سوف تقام في روسيا، الصيف المقبل، "كممارسة في مجال العلاقات العامة"، على غرار استخدام الزعيم الألماني الراحل أدولف هتلر لأولمبياد عام 1936، للدعاية لنظامه.

وقال النائب العمالي إيان أوستن لـ "بوريس جونسون": إن الرئيس الروسي يريد "التستر على نظامه الفاسد الوحشي"، ورد جونسون: "أخشى أن هذا صحيح تماماً، صحيح تماماً"، وأضاف أنه سيجري "محادثة عاجلة" مع روسيا، حول سلامة المشجعين في البطولة.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني، أن هذا الأمر "له أهمية كبيرة"، في ضوء طرد 23 دبلوماسياً بريطانياً من روسيا، بما في ذلك الشخص المسؤول عن مشجعي كرة القدم.

وجاء ذلك، خلال مناقشات في لجنة الشؤون الخارجية المختارة بالبرلمان البريطاني، بشأن تسميم الجاسوس سيرغي سكريبال وابنته، في مدينة سالزبري البريطانية في الرابع من الشهر الجاري.

ورفض جونسون، طلب أوستن بضرورة انسحاب الفريق الإنجليزي من البطولة.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قد قالت إن بلادها لن ترسل أي مسؤولين لحضور فعاليات كأس العالم، كما أنه لن يحضر أي فرد من الأسرة الملكية هذه الفعاليات.

من جانبها، نددت وزارة الخارجية الروسية، بتصريح جونسون، إذ قالت ماريا زخاروفا المتحدثة باسم الوزارة: إن هذا التعليق يعد مثالاً لحملة بريطانية لتصوير روسيا على أنها عدو، وأضافت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الاتحاد السوفيتي قاتل ضد غزو القوات النازية، ثم حرر أوروبا، وضحى بأرواح الملايين من أبنائه في هذه العملية.

وتابعت "أي مقارنات من هذا القبيل ببلادنا، غير مقبولة من حيث المبدأ ولا تليق برئيس مؤسسة دبلوماسية لدولة أوروبية".