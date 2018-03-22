"بوكو حرام" تُفرج عن 104 من التلميذات النيجيريات المخطوفات

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلنت الحكومة النيجيرية، يوم الأربعاء، أن عناصر من جماعة "بوكو حرام" المتطرفة، التي خطفت 110 تلميذات، في بلدة دابشي قبل أكثر من شهر، أعادوا 104 منهن إلى البلدة، الواقعة في شمال شرق البلاد.

وقالت عائشة ديري "16 عاماً"، إحدى التلميذات المفرج عنهن: "حين أطلقوا سراحنا، طلبوا منا أن نتوجه مباشرة إلى المنزل، وليس إلى الجنود، لأن هؤلاء سيقولون إنهم هم من أنقذنا"، بينما أوضحت فاطمة غريما "13 عاماً": "طلبوا منا السبت الصعود في مراكب، أمضينا ثلاثة أيام في الماء، ثم جمعونا في سيارات، وقالوا لنا إننا عائدات إلى منازلنا".