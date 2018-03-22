إطلاق غاز مسيل للدموع في برلمان كوسوفو

المعارضة في كوسوفو تلقي عبوات غاز مسيل للدموع في قاعة البرلمان في بريشتينا

الشارقة 24 - د ب أ:

ألقت الشرطة في كوسوفو، القبض على خمسة من نواب البرلمان، بعد إطلاق غاز مسيل للدموع في البرلمان، يوم الأربعاء.

وأطلقت المعارضة البرلمانية في كوسوفو، الغاز المسيل للدموع في مبنى البرلمان مرتين، في محاولة لمنع إجراء تصويت مهم حول اتفاقية حدودية مع مونتينيغرو "الجبل الأسود".

وبسبب الهجوم، تمكن نائبان من حزب تقرير المصير القومي من عرقلة التصويت، الذي كان يمكن أن يؤدي إلى التصديق على الاتفاقية، التي تم توقيعها مع مونتينيغرو عام 2015.

ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، يعتبر هذه الاتفاقية شرطاً، من أجل السماح لمواطني كوسوفو دخول دول الاتحاد بدون تأشيرة دخول.

وتم إرجاء الجلسة، والتصديق على الاتفاقية في وقت لاحق.