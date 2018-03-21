ارتفاع ضحايا تفجير كابول الإرهابي إلى 32 قتيلاً

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، أن حصيلة القتلى جراء التفجير الانتحاري، الذي نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي في كابول، ارتفعت إلى 32 شخصاً، إضافة إلى 65 جريحاً.

وكانت الوزارة، قد ذكرت في وقت سابق أن الهجوم الانتحاري، وقع بالقرب من ضريح في كابول، حيث كان سيتجمع الكثير من الناس للاحتفال بالعام الأفغاني الجديد.

وقال المتحدث باسم الوزارة نصرت رحيمي، إن المهاجم الانتحاري كان يحاول الوصول إلى ضريح ساخي، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب تشديد الإجراءات الأمنية، وبدلاً من ذلك، "فجر عبوته الناسفة على طريق جامعة كابول، أمام مستشفى علي آباد، بين المدنيين الذين كانوا في طريقهم إلى الضريح".

ويصادف 21 مارس، اليوم الذي يحتفل فيه مواطنون في أفغانستان وآسيا الوسطى بمهرجان "النوروز".