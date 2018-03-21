استقالة رئيس ميانمار والدستور يمنع سان سوكي من تولي المنصب

الشارقة 24 – رويترز:

قال مكتب رئيس ميانمار، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الرئيس المدني هتين كياو استقال من منصبه بأثر فوري كي يستريح من المهام والمسؤوليات الراهنة.

ومنصب الرئيس في ميانمار شرفي إلى حد كبير، لكن الرئيس هتين حليف مقرب من الزعيمة الفعلية للبلاد أونج سان سوكي.

وكانت الزعيمة الفائزة بجائزة نوبل للسلاح قد اختارته ليصبح الرئيس، حيث أن الدستور الذي صاغه المجلس العسكري السابق للبلاد يمنعها من تولي المنصب.

وقال مكتب الرئيس: "طبقاً للمادة 73 من دستور ميانمار، سيتم اتخاذ إجراءات لملء الفراغ الرئاسي خلال 7 أيام عمل".