مقتل 19 جراء سقوط حافلة من منحدر في الفلبين

الشارقة 24 - د ب أ:



قالت الشرطة الفلبينية، الأربعاء، إن 19 شخصاً لقوا حتفهم إثر سقوط حافلة ركاب من أعلى منحدر في الفلبين بعد أن فقد السائق السيطرة عليها.



وأصيب أيضاً 21 شخصاً في الحادث الذي وقع مساء الثلاثاء، في بلدة سابلان في مقاطعة أوسيدنتال ميندورو 200 كيلومتر جنوبي العاصمة الفلبينية مانيلا.



وقالت ايميلدا تولنتينو المتحدثة باسم الشرطة الإقليمية إن الحافلة كانت تسير على منحدر في الطريق الذي يقع بالقرب من جسر عندما فقد السائق السيطرة عليها.



وأضافت أن "نتيجة لذلك، اصطدمت السيارة بسياج الجانب الأيمن للجسر وسقطت من المنحدر، من ارتفاع يتراوح بين 15 إلى 20 متراً".



وتابعت تولنتينو أن السائق و14 راكباً لقوا حتفهم في الحال بينما توفى 4 من المصابين بعد نقلهم إلى مستشفى.



ولم يحدد المحققون بعد سبب فقدان السائق للسيطرة على الحافلة، لكن التقارير الأولية تشير إلى أن مشكلة فنية يمكن أن تكون السبب.