ترامب يهنئ بوتين على انتخابه والزعيمان يتطلعان لعقد اجتماع

الشارقة 24 – رويترز:

هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، على انتخابه لولاية جديدة، وقال إنه سيلتقي به قريباً على الأرجح، وذلك مع تزايد توتر العلاقات بسبب مزاعم عن تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية.



وانتقد أعضاء كبار في مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري، انتخابات يوم الأحد، وقال السناتور ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في إشارة إلى الانتخابات الروسية إن هناك "غياباً للمصداقية في حساب النتيجة".



وعندما سئلت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض عما إذا كانت الانتخابات الروسية نزيهة قالت: "لا نملي على الدول الأخرى كيف تعمل".



وحقق بوتين فوزاً ساحقاً ليمدد حكمه لأكبر دولة في العالم من حيث المساحة 6 سنوات أخرى، في وقت تمضي فيه العلاقات مع الغرب في مسار عدائي.



وقال الكرملين إن بوتين وترامب اتفقا على ضرورة تفادي نشوب سباق تسلح وبحثا إمكانية عقد اجتماع رفيع المستوى.