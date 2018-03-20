واشنطن وسيؤول تبدآن تدريباتهما العسكرية المشتركة في أبريل

الشارقة 24 – رويترز:

قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اتفقتا على استئناف التدريبات العسكرية المشتركة أوائل الشهر القادم، في خطوة متوقعة، رغم الاجتماع المقرر عقده بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.



وقررت سيؤول وواشنطن في يناير تأجيل المناورتين السنويتين اللتين تحملان اسم "كي ريزولف" و "فاول إيجل" إلى ما بعد الألعاب الأولمبية الشتوية والألعاب البارالمبية في كوريا الجنوبية، على أمل تهيئة الظروف لاستئناف المحادثات بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية التي تعتبر التدريبات تمهيداً لغزو.