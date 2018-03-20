ترامب ينتقد حكومة طهران في تهنئته للإيرانيين بعامهم الجديد

الشارقة 24 – رويترز:



بعث الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهنئة، أمس الإثنين، للإيرانيين بمناسبة الاحتفال بعيد النوروز الذي يمثل بداية العام الجديد في إيران، لكنه استخدم الرسالة لمهاجمة الحكومة الإيرانية خاصةً قوات الحرس الثوري للجمهورية الإسلامية.



وقال ترامب في رسالة التهنئة: "أتمنى عيد نوروز جميل ومبارك لملايين الناس في أنحاء العالم والذين يحتفلون بحلول الربيع".



ووصف ترامب، الذي هدد بانسحاب واشنطن من الاتفاق متعدد الأطراف مع طهران للحد من برنامجها النووي، الحرس الثوري بأنه: "جيش معاد يقمع الشعب الإيراني ويسرق منه لتمويل الإرهاب في الخارج".



وقال ترامب في البيان إن الحرس الثوري أنفق أكثر من 16 مليار دولار لمساندة الحكومة السورية ودعم المتشددين والإرهابيين في سوريا والعراق واليمن.