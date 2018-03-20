فرنسا تؤكد دعم الاتفاق النووي مع إيران وتحذرها من أنشطتها الإقليمية

الشارقة 24 – كونا:

أكدت فرنسا، أمس الإثنين، تمسكها بالاتفاق النووي الموقع مع إيران، لكنها أكدت وجود مشكلة لديها تجاه برنامج طهران للصواريخ الباليستية ونشاطاتها في دعم مجموعات معينة بالمنطقة.



وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن الرسالة التي نقلها وزيرها جان-ايف لودريان إلى نظرائه في الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل كانت واضحة جداً.



وأشارت الوزارة نقلاً عن لودريان، الذي زار إيران في الخامس من مارس الجاري قوله: "إننا مصممون كلياً على ضمان احترام اتفاق فيينا، وعلينا أن نتصرف بحزم في هذا السياق".



ولفت الوزير الفرنسي إلى "أننا لا يمكننا في نفس الوقت أن نتغاضى عن مسؤولية إيران في الانتشار الباليستي، وعن دورها الجدلي في منطقة الشرق الأوسط".