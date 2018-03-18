آسيان تبدي قلقها العميق من أسلحة كوريا الشمالية

الشارقة 24 - رويترز:

عبرت رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" وأستراليا، الأحد، عن قلقها العميق من تصاعد التوتر، بسبب برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، وحثت على نزع دائم للسلاح النووي.

وتمضي كوريا الشمالية في برامج تسلحها متحدية عقوبات يفرضها عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتدافع عن برامجها باعتبارها إجراءات ردع ضد ما تعتبرها خططاً من جانب الولايات المتحدة التي تنشر قوات قوامها 28500 جندي في كوريا الجنوبية.

وقالت آسيان وأستراليا في إعلان مشترك مستخدمتين الاسم الرسمي لكوريا الشمالية "نحث بقوة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الانصياع بالكامل وفوراً لالتزاماتها بموجب كل القرارات ذات الصلة التي أصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".