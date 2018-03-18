الناخبون الروس يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد

الشارقة 24 - واس:

يتوجه الناخبون في روسيا إلى مراكز الاقتراع، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.



وسيُدلي أكثر من 109 ملايين ناخب روسي داخل البلاد بأصواتهم عبر 94 ألف مركز اقتراع، فيما سيتوجه مليون و800 ألف ناخب روسي في الخارج إلى 369 مركز اقتراع لانتخاب رئيس جديد لولاية من 6 سنوات.



ويتنافس على الرئاسة 8 مرشحين هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين الذي ترشح كمستقل، ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي، وبافل غرودينين عن الحزب الشيوعي، ومرشحة "المبادرة المدنية" كسينيا سوبتشاك، ومرشح حزب (يابلوكو) كريكوري يافلينسكي، ومرشح حزب (النمو) بوريس تيتوف، ورئيس حزب الاتحاد الاجتماعي الروسي سيرجي بابورين، وزعيم حزب "شيوعيو روسيا" مكسيم سوراكينمن.