وزيرا خارجية السويد وكوريا الشمالية يبحثان أزمة بيونغ يانغ

الشارقة 24 - د ب أ:

اختتمت المباحثات الدبلوماسية، التي أجراها وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو، مع نظيرته السويدية مارغو وولستروم في ستوكهولم، دون أن يتبين أين سينعقد اللقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الكوري الشمالي كيم يونغ أون.

وذكرت وزارة الخارجية السويدية، يوم السبت، أن وزيري خارجية البلدين اختتما مباحثاتهما التي استمرت حتى الآن ثلاثة أيام.

وجاء عن مضمون اللقاء، أن "وزيري الخارجية ناقشا إمكانيات المساعي الدبلوماسية وتحدياتها لإيجاد حل سلمي للنزاع النووي".

وكانت السويد عرضت قيامها بجهود وساطة، لعقد لقاء قمة محتملة بين الرئيس الأميركي والرئيس الكوري الشمالي، بعد أن أعلن الرئيس ترامب، بصورة مفاجئة استعداده للقاء نظيره الكوري الشمالي.

وقالت الخارجية السويدية، إن الوزيرين أجريا مباحثات دقيقة عن الوضع الأمني والجوانب الإنسانية في كوريا الشمالية، وذكرت أن السويد طالبت أيضاً بتخلي كوريا الشمالية عن برنامجها النووي.

وقالت وولستروم إنها عقدت اجتماعاً "جيداً وبناء" مع نظيرها الكوري الشمالي ري يونغ هو.

وكان الوزير الكوري الشمالي، قد وصل ستوكهولم يوم الخميس، وعقد الوزيران عدداً من الاجتماعات، منذ ذلك الحين.

وقالت وولستروم للتلفزيون السويدي إنهما ناقشا "الوضع في شبه الجزيرة الكورية، والدور الذي تتولاه السويد كقوة حماية".

وكانت الجهود الدبلوماسية، قد تكثفت بعد الإعلان المفاجئ، قبل أسبوع، من جانب الرئيس الأميركي، بقبول دعوة للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لبحث الأنشطة النووية لبيونغ يانغ.