موسكو تطرد 23 دبلوماسياً بريطانياً

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلنت موسكو، يوم السبت، عزمها على طرد 23 دبلوماسياً بريطانياً، خلال أسبوع، ووقف أنشطة المركز الثقافي البريطاني في روسيا، رداً على الإجراءات التي اتخذتها لندن بحق روسيا، إثر تسميم عميل مزدوج روسي سابق وابنته في بريطانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن "23 من أعضاء الطاقم الدبلوماسي للسفارة البريطانية في موسكو أعلنوا أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وسيتم طردهم خلال الأسبوع"، وذلك بعدما استدعت السفير البريطاني لوري بريستو لإبلاغه القرار.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الإجراء جاء رداً على "الأعمال الاستفزازية"، التي قامت بها لندن و"اتهاماتها التي لا أساس لها بشأن حادث الرابع من مارس في سالزبري"، في إشارة إلى تسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

وردت تيريزا ماي على ذلك، في تصريحات في منتدى الربيع لحزب المحافظين، وقالت إن "روسيا انتهكت القانون الدولي بشكل سافر"، مضيفة أن بريطانيا "ستفكر في الخطوات التالية خلال الأيام المقبلة".

وأضافت أن "رد روسيا لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً، فقد جرت محاولة اغتيال شخصين على الأراضي البريطانية، وليس لهذه المحاولة تفسير بديل سوى أن الدولة الروسية مسؤولة"، وأكدت أن بريطانيا ليست على خلاف مع الشعب الروسي.