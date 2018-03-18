مقتل 18 جندياً تركياً باشتباكات مع "الكردستاني"

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني، يوم السبت، مقتل 18 جندياً تركياً، بمواجهات مسلحة مع الجيش التركي شمال أربيل بإقليم كردستان العراق.

وقال الجناح في بيان: "شنت قوات الجيش التركي المتواجدة في منطقة برادوست الحدودية التابعة لناحية سيدكان شمال أربيل، هجوماً على مواقعنا ثلاث مرات"، مبيناً أن "قواتنا ردت على الهجوم وأسفرت المواجهات عن مقتل 18 جندياً تركياً خلال الهجمات".

وأضاف الجناح، أن "اثنين من مسلحي العمال الكردستاني قتلا خلال المواجهات"، لافتاً إلى أن الجيش التركي استخدم الطائرات الحربية خلال المعارك.

وكان مسؤولون في حكومة إقليم كردستان أكدوا، في وقت سابق، توغل القوات التركية نحو خمسة كيلومترات إلى داخل الأراضي في منطقة ناحية سيدكان الواقعة في المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني.