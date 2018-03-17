غرق 16 مهاجراً بانقلاب قارب في بحر إيجة

الشارقة 24 - د ب أ:

غرق ما لا يقل عن 16 مهاجراً، بينهم أربعة أطفال، يوم السبت، عندما انقلب قاربهم الخشبي، أثناء محاولة لعبور بحر إيجة، من تركيا إلى جزيرة أجاثونيسي اليونانية.

وقال خفر السواحل اليوناني: إن ثلاثة أشخاص من ركاب القارب وصلوا إلى الشاطئ، ونبهوا السلطات.

وأضاف ضابط في خفر السواحل في أثينا "تتواصل عملية البحث والإنقاذ، وكان على متن القارب حوالي 20 أو 21 شخصاً".

من ناحية أخرى، حدد رجال الإنقاذ موقع حطام القارب، ويبحث الغواصون فيه عن جثامين، كما يقوم رجال الإنقاذ الأتراك بعمليات بحث في جانبهم من الحدود البحرية.