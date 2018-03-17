وزير العدل الأميركي يقيل النائب السابق لمدير مكتب "التحقيقات"

وزير العدل الأميركي جيف سيشنز

الشارقة 24 – رويترز:



قال جيف سيشنز وزير العدل الأميركي، إنه أقال أندرو مكابي النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي، والذي كان له دور كبير في تحقيقات المكتب مع هيلاري كلينتون، ودور روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، وانتقده الرئيس دونالد ترامب مراراً.



وأضاف سيشنز "بناءً على تقرير المفتش العام ونتائج مكتب المسؤولية المهنية التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي.. أنهيت عمل أندرو مكابي بشكل فوري".