انتخاب شي بالإجماع رئيساً للصين لفترة ثانية

الرئيس الصيني شي جين بينج

الشارقة 24 – وكالات:



أعيد انتخاب شي جينبينغ السبت، رئيساً للصين لولاية ثانية من خمس سنوات، في تصويت بالإجماع لصالح رجل البلاد القوي.



وصوت جميع نواب البرلمان الصيني، وعددهم 2970 نائباً لصالح انتخاب شي، ولم يمتنع أحد عن التصويت كما لم يصوت أحد ضده، وفقاً لما ذكره البرلمان.



وتم انتخاب شي أيضاً بالإجماع كرئيس للجنة العسكرية المركزية للحزب.



كما تم أيضاً انتخاب وانج تشي المسؤول السابق عن مكافحة الفساد نائباً للرئيس الصيني.



وصوت 2969 نائباً لصالح تعيين وانج، بينما صوت نائب واحد ضده، وفقاً للبرلمان.



وقاد وانج هيئة الرقابة القوية ضد الفساد في البلاد لمدة خمس سنوات، حتى تقاعده من أعلى المستويات في الحزب الشيوعي في أواخر العام الماضي.