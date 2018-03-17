أميركا تدعم تنقيب قبرص عن الغاز إثر خلاف مع تركيا

الشارقة 24 – أ.ف.ب:



أكد دبلوماسي أميركي رفيع المستوى الجمعة، أن واشنطن تدعم تنقيب قبرص عن الغاز والنفط في البحر المتوسط إثر خلاف مع تركيا.



وقال ويس ميتشل مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأوروبية والأوراسية، إن الولايات المتحدة تدعم جمهورية قبرص في حقها تطوير الموارد الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة.



وأدلى ميتشل بهذه التصريحات، إثر لقائه بالرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس خلال مهمة تقصي حقائق في الجزيرة المتوسطية.



وتابع "نحن داعمون جداً لجمهورية قبرص ونقدر علاقة الصداقة الممتدة معها"، قبل أن يجري مباحثات منفصلة مع الزعيم القبرصي الشمالي مصطفى أكينجي.



وتأتي زيارة ميتشل بعد توتر شديد في شرق المتوسط، بعد أن منعت بوارج حربية تركية حفاراً تابعاً لمجموعة "إيني" الإيطالية من التنقيب عن الغاز في المياه القبرصية في نهاية فبراير الماضي. غادرت بعدها السفينة الإيطالية المياه القبرصية.



وتواكب زيارة الوفد الدبلوماسي الأميركي، وصول سفينتي استطلاع من عملاق النفط الأميركي "إكسون موبيل" إلى سواحل قبرص لإجراء مسح مبدئي قبل بدء تنقيب في وقت لاحق من العام الجاري.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حذر الشركات النفطية العالمية بأن لا تتخطى الحدود في شرق المتوسط، معتبراً أنه يدافع بذلك عن الحقوق القبرصية التركية في الموارد الطبيعية للجزيرة.



وتدافع أنقرة بصرامة عن مطالبة القبارصة الأتراك بحصة من موارد الطاقة رغم تطمينات القبارصة اليونانيين بأن الطرفين سيستفيدان.



وهذه الأزمة الأخيرة حول موارد الطاقة، أدت إلى تعقيد جهود بدء جولة مباحثات جديدة بهدف إعادة توحيد الجزيرة بعد انهيارها العام الفائت.