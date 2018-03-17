واشنطن تتهم موسكو بقرصنة بنى تحتية حساسة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:



أفاد تقرير فني أعده خبراء في مجال الأمن الإلكتروني في وزارة الأمن الداخلي الأميركية، بأن جهات في مجال المعلوماتية تابعة للحكومة الروسية، استهدفت منذ مارس 2016 وكالات حكومية والعديد من قطاعات البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة، بما فيها الطاقة والمرافق النووية والتجارية والمياه والطيران ومرافق حساسة في مجال الصناعة.



وتزامن هذا الاتهام الأميركي لروسيا، مع إعلان إدارة ترامب مجموعة عقوبات ضد أفراد وكيانات روسية، رداً على تدخل موسكو في الانتخابات الأميركية عام 2016 والعديد من الهجمات الإلكتروني، إلا أن موسكو سارعت موسكو إلى نفي أي تدخل، وتوعد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بـ "تدابير انتقامية".