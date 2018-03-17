نداء أممي لجمع مليار دولار للاجئين الروهينغا

لاجئون من الروهينغا في بنجلادش

الشارقة 24 – وام:



أطلق المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، نداءً للمجتمع الدولي لجمع نحو مليار دولار لرعاية اللاجئين الروهينغا في بنغلادش.



وقال للصحافيين، إن مصدر القلق الرئيسي يكمن في إمكانية الحصول على مساعدات لإنقاذ حياة اللاجئين مع اقتراب موسم الأمطار الموسمية في ظل وجود عشرات الآلاف من الأشخاص يعيشون في مناطق معرضة للانزلاقات الأرضية والفيضانات.



وأقر غراندي مجدداً أن عودة أي من الروهينغا إلى مناطقهم في ولاية راخين قد يستغرق وقتاً طويلاً للغاية، في ظل غياب أي دليل على أنهم سيكونون في أمان في حال عودتهم.