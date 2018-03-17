واشنطن وسيؤول تؤكدان الإبقاء على عقوبات بيونغ يانغ

الشارقة 24 – كونا:

أكد الرئيسان الأميركي دونالد ترامب، والكوري الجنوبي مون جي إن، يوم الجمعة، التزامهما بمواصلة التعاون الوثيق، للإبقاء على سياسة "أقصى الضغوط" على كوريا الشمالية، لحملها على التخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

وقال البيت الأبيض في بيان: إن الزعيمين أكدا في اتصال هاتفي، أهمية التعلم من دروس الماضي، والالتزام بالتعاون الوثيق للإبقاء على أقصى قدر من الضغوط على كوريا الشمالية.

واتقفا على أن "الإجراءات الملموسة، وليس الكلمات ستكون المفتاح لتحقيق نزع السلام النووي، بشكل دائم من شبه الجزيرة الكورية".

وجدد ترامب، عزمه الاجتماع بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بنهاية مايو المقبل.

وأعرب الرئيسان، عن تفاؤلهما الحذر بشأن التطورات الأخيرة، مؤكدين أن "مستقبلاً مشرقاً متاحاً لكوريا الشمالية، إذا اختارت المسار الصحيح".