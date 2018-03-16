أميركا تدعو إيران إلى احترام التزاماتها الحقوقية

الشارقة 24 – وكالات:

دعت الولايات المتحدة إيران، إلى احترام التزاماتها، بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن حرية التعبير .

جاء ذلك، خلال بيان صحافي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، لفتت خلاله إلى ما جاء من ملاحظات في تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، والذي تم مناقشته هذا الأسبوع، في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ويعكس الظروف الخطيرة التي تواجه الصحافة في إيران.

وأعرب البيان، عن قلق الإدارة الأميركية، تجاه هذه الممارسات الإيرانية، والتي تم إيجازها في التقرير، بما في ذلك تلقي المقرر الخاص لتقارير متواصلة حول الاعتقال والاحتجاز التعسفي بحق الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام وعائلاتهم، بما في ذلك أثناء المقابلات التي أُجريت خلال البعثات، واعتبر جميع هذه الأعمال الإيرانية غير مقبولة.

من جهة أخرى، أظهرت وثيقة سرية، أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا اقترحت فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران، بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية ودورها في الحرب السورية، لضمان استمرار الولايات المتحدة، ضمن الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وقال مصدران مطلعان: إن الوثيقة المشتركة أرسلت لعواصم الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، لحشد الدعم لمثل تلك العقوبات، التي ستحتاج لموافقة حكومات كل الدول الأعضاء في التكتل.