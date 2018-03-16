قتلى وجرحى في انهيار جسر للمشاة بفلوريدا

جسر المشاة في فلوريدا بعد سقوطه

الشارقة 24 – رويترز:



قال بيل نيلسون عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية فلوريدا لمحطة "سي.بي.إس ميامي" التلفزيونية: إن ما بين ستة إلى عشرة أشخاص قتلوا عندما انهار جسر شيد حديثاً للمشاة على عدة حارات مرورية عند جامعة فلوريدا الدولية، يوم الخميس.



ويفتش أفراد من خدمات الطوارئ عن ناجين وسط ركام من الخرسانة والمعدن سقط من الجسر المنهار وسحق سيارات في أحد أكثر الطرق ازدحاماً في جنوب فلوريدا.



وقال كارلوس جيمينيز رئس بلدية مقاطعة ميامي دايد في مقابلة مع المحطة: إن ستة مصابين على الأقل نقلوا من الموقع بينما حوصرت ثماني مركبات تحت حطام الجسر.



ويربط الجسر الجامعة بمدينة "سويتووتر" وجرى تركيبه يوم السبت خلال ست ساعات على طريق سريع يضم ثماني حارات وفقاً لبيانات منشورة على موقع الجامعة على الإنترنت، وكان طول الجسر 53 متراً ووزنه 950 طناً.